Tousart, il giustiziere della Juventus già venduto all'Hertha Berlino

Lucas Tousart ha punito la Juventus con il goal vittoria del Lione: a gennaio è stato acquistato dall'Hertha Berlino che lo ha lasciato in prestito.

Una notte da sogno, coronata dal goal decisivo che obbligherà la a rimontare al ritorno: probabilmente questa partita Lucas Tousart non avrebbe nemmeno dovuto giocarla, ma si è ritrovato improvvisamente a vestire i panni di eroe del .

Inserimento perfetto con tocco ravvicinato a battere Szczesny per il centrocampista classe 1997 che tecnicamente non è un giocatore del Lione: il suo cartellino, infatti, appartiene all' che a gennaio lo ha acquistato versando la somma di 25 milioni - secondo trasferimento più costoso della storia del club dopo Piatek - lasciandolo in prestito in fino al termine della stagione.

Eppure al momento dell'ufficialità della cessione, i tifosi transalpini avevano esultato ringraziando l'Hertha per averglielo tolto, a maggior ragione dopo aver sborsato una cifra di tutto rispetto. Tousart però si è comportato da professionista esemplare nonostante sapesse già che, a partire dall'estate, i colori da difendere saranno altri.

In passato è stato seguito anche dall' , dove il direttore sportivo Piero Ausilio è tutt'ora uno dei suoi più grandi estimatori: fin dai tempi del Valenciennes, da cui il Lione nel 2015 lo acquistò versando 3,5 milioni, un'inezia rispetto al suo valore attuale.

Una beffa per la Juventus, battuta grazie alla rete di uno dei giocatori meno amati dai tifosi e fuori dal progetto futuro del Lione che non ci ha pensato due volte prima di accettare l'offerta tedesca: sul fatto che Tousart darà comunque il massimo fino al 30 giugno non ci sono dubbi.