La grande notte di Bernardeschi e Insigne: a segno per la prima volta in coppia

Nella sfida esterna sul campo del Nashville, Bernardeschi su rigore e Insigne con un gran goal hanno contribuito al successo del Toronto.

La vittoria del Toronto in campionato sul campo del Nashville ha sfumature d'azzurro. Già, perché tra i protagonisti assoluti del successo esterno dei canadesi ci sono i due nuovi arrivati Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne.

Il primo tempo del match è una giostra, con i canadesi due volte in vantaggio con Osorio e due volte raggiunti (prima dal rigore trasformato da Mukhtar e poi dal goal ad un soffio dall'intervallo di Bunbury).

Nella ripresa, invece, sono saliti in cattedra gli italiani. Il primo è stato Bernardeschi, che al 54' ha trasformato con freddezza il rigore del 2-3.

Al 77' si è preso la scena Insigne che, ricevendo palla da Bradley, è arrivato fino al limite dell'area e ha fatto partire un destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Nel finale la rete di Zimmerman è servita solo per la statistiche. Una vittoria fondamentale dunque, come traspare da quanto ha dichiarato Bernardeschi a fine partita.

Con questo successo, il Toronto torna a conquistare i tre punti dopo i pareggi contro Whitecaps e New England. Ringraziando ovviamente le sue stelle italiane, a segno per la prima volta in coppia da quando sono in Canada.