Toronto FC, all'allenamento spunta un coccodrillo

Tra la sorpresa e la paura dei calciatori e dello staff tecnico, un vero alligatore è spuntato al campo d'allenamento della squadra.

Non capita tutti i giorni di andare all'allenamento ed essere interrotti da un coccodrillo che si è perso ed ha pensato bene di fare qualche palleggio. E' capitato al Toronto FC, squadra canadese della MLS che in questi giorni si sta allenando in Florida.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊



Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

"Tutto quello che posso dire è questo: c'era un alligatore, un enorme alligatore in campo. Alcuni dei miei giocatori sono andati verso di lui, io sono scappato dalla parte opposta. Magari è una scena normale qui in Florida, visto che siamo vicini all'acqua. Per i ragazzi è stata una vera emozione vederlo da vicino, un modo bello e curioso per iniziare la seduta d'allenamento".

L'allenatore del Toronto, Chris Armas, ha commentato con queste parole l'accaduto, che poi è diventato un vero e proprio meme. Tanto che la società stessa, sui social, ha scherzato e qualche ora dopo ha annunciato ufficialmente l'acquisto del coccodrillo, con tanto di comunicato.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan



The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) 🐊#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

Dopo diversi minuti, alcuni membri dello staff del Toronto a bordo di un caddy hanno provato ad allontanare l'alligatore, tentando di spingerlo fuori dal terreno di gioco. Ma è stato lo stesso rettile a prendere autonomamente la via del ritorno.