Torino-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino di Marco Giampaolo affronta il Verona di Ivan Juric: ecco tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

TORINO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Entrambe reduci da una vittoria esterna, entrambe desiderose di proseguire sul percorso tracciato. Il Torino per uscire dalla zona pericolosa, il Verona per mantenersi nelle aree medio-alte della classifica di . Una sfida, quella dell'Olimpico Grande Torino, che vale parecchio.

Il Torino vi arriva dopo lo splendido successo esterno ottenuto a , grazie alle reti messe a segno da Singo, Izzo e Gojak; il Verona ha invece espugnato La grazie a una meravigliosa rovesciata di Mattia Zaccagni, autore di un campionato da ricordare. Se la squadra di Giampaolo ha abbandonato l'ultima posizione di classifica, quella di Juric si è riportata a ridosso della zona europea, già sognata nella scorsa stagione.

A proposito dello scorso campionato, Torino e Verona hanno pareggiato entrambe le sfide che si sono ritrovati ad affrontare: 3-3 nella gara d'andata disputata al Bentegodi, con l'Hellas capace di rimontare da uno 0-3, e 1-1 all'Olimpico Grande Torino.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-VERONA

Torino-Verona, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma mercoledì 6 gennaio 2021, il giorno dell'Epifania: si giocherà all'Olimpico Grande Torino nel pomeriggio, assieme ad altre sei partite, con calcio d'inizio previsto per le ore 15.

Torino-Verona sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per trasmettere sette partite su dieci di ciascuna giornata di Serie A. La gara tra la squadra di Marco Giampaolo e quella di Ivan Juric, in particolare, sarà trasmessa sul canale numero 255 del satellite e sul numero 486 del digitale terrestre.

Torino-Verona sarà trasmessa non soltanto in tv, ma anche in . In particolare, sarà possibile assistere in diretta alla gara tramite l'applicazione gratuita Sky Go, utilizzabile dagli abbonati a Sky e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L'alternativa per vedere live Torino-Verona è utilizzare Now Tv, il servizio di streaming live e on demand che propone il meglio della programmazione di Sky. Scegliendo uno dei pacchetti dedicati si potrà assistere anche alla gara dell'Olimpico Grande Torino.

IN DIRETTA SU GOAL

Torino-Verona sarà raccontata in diretta anche da Goal. Tramite la nostra diretta scritta, che prenderà il via all'annuncio delle formazioni ufficiali da parte delle due squadre, potrete essere sempre al corrente di quello che accadrà in campo tra la formazione granata e quella gialloblù.

Giampaolo dovrebbe cambiare il meno possibile rispetto all'undici vittorioso a Parma. Intoccabile in attacco Belotti, al fianco del quale potrebbe agire nuovamente Verdi. Le alternative sono Zaza o Bonazzoli. Confermato il 3-5-2 granata, col terzetto difensivo ancora formato da Izzo, Lyanco e Bremer.

Confermato anche il modulo del Verona: quel 3-4-2-1 che tante soddisfazioni sta dando ai gialloblù. Il dubbio riguarda il secondo impiego consecutivo di Kalinic, che dovrebbe comunque partire nuovamente dall'inizio considerato che Juric è senza gli infortunati Di Carmine e Favilli. In alternativa sono pronti Colley e Salcedo. Dimarco sarà confermato come difensore sul centro-sinistra.

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.