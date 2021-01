Tomori al Milan, è ufficiale: contratto depositato

Fikayo Tomori è del Milan: depositato il contratto del difensore, che arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni.

Il completa la difesa col terzo acquisto di gennaio. Fikayo Tomori approda in rossonero dopo Meitè e Mandzukic, fornendo un'ulteriore preziosa risorsa a Stefano Pioli.

Il Diavolo ha depositato in Lega il contratto del classe '97, che arriva dal in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

In giornata Tomori è atteso in per svolgere le visite mediche di rito e legarsi al Milan, con cui disputerà la seconda metà di stagione.

L'obiettivo è quello di renderlo convocabile e metterlo a disposizione di Pioli per la partita contro l' , prevista sabato alle 18.