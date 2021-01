Chi è Tomori, in arrivo al Milan: dal nome impronunciabile all'episodio Diego Costa

Rinforzo in difesa per Pioli, è uno dei pochi calciatori inglesi da aver indossato la casacca della Nazionale dopo essere nato all'estero.

Duarte ceduto, Gabbia infortunato, Kjaer costretto a stringere i denti, Romagnoli squalificato, Musacchio in odore di calciomercato. Una situazione continua di problemi per la difesa del , che ha portato la società rossonera a puntare Simakan prima e dunque Fikayo Tomori, in seguito al k.o. del difensore dello .

Inizialmente cercato nel calciomercato estivo, per il Milan nuova chance di puntare Tomori, fino all'accelerata a metà gennaio, così da poter dare a Pioli nuove opportunità in difesa ed ovviare alla continua emergenza difensiva degli ultimi mesi.

TOMORI, UN NOME INCREDIBILE

Per tutti è Tomori, o al massimo Fikayo. Questo è infatti il diminutivo del suo nome, stampato su un passaporto che forse avrebbe richiesto maggiore spazio, considerando il tutto. Il difensore centrale è iscritto all'anagrafe come Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Solo i telecronisti più coraggiosi possono provarci.

CANADESE, MA INGLESE

Tomori è solamente uno dei tre giocatori capaci di giocare con la rappresentativa dei Tre Leoni dopo essere nato all'estero. Nel 1997 è venuto al mondo a Calgary, Canada, da genitori nigeriani, che si sono poi trasferiti nel Regno Unito quando il giovnae Fikayo era molto piccolo.

Altre squadre

Prima di lui altri canadesi-britannici a riuscire nell'impresa, il ben noto Owen Hargreaves, nonchp Edward Hagarty Patty alla fine del 19esimo secolo. Nel 2016 ha giocato sia per il Canada Under 20, sia per la Nazionale inglese Under 19, con la quale ha proseguito nelle giovanili fino all'esordio 'coi grandi' nel novembre 2019, contro il Kosovo.

CENTRALE, TERZINO: ROCCIA

Principalmente difensore centrale, Tomori può essere utilizzato anche come terzino sinitro in caso di necessità. Un giocatore di 185 cm per 75 kg, non un armadio, ma continuamente aggressivo e deciso nel contrasto, nel colpo di testa e nel tackle. Non è un difensore goleador, ma escludendo e Hull, dunque due annate, non ha mai giocato con continuità.

IL CASO DIEGO COSTA

Circa due anni fa, Tomori rilasciò un'intervista balzando in prima pagina per l'episodio Diego Costa. Quando il giocatore spagnolo-brasiliano militava a Londra, infatti, dovette incrociare i tacchetti con Tomori. Ad avere la peggio fu proprio l'attaccante:

"Ero ancora a scuola e in realtà non sapevo di averlo fatto. È stato un incidente, c'è stato un contrasto e lui ha sbattuto il naso sulla mia testa. Ho saputo di avergli rotto il naso il giorno dopo, quando sono finito su tutti i giornali. A scuola sono diventato famoso , la gente mi chiamava, pensava che io l'avessi fatto apposta".

Duro sì, cattivo no.