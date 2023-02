Thohir presidente della federcalcio indonesiana: l'ex Inter eletto fino al 2027

L’ex patron dei nerazzurri sarà in carica a capo della federazione fino al 2027. A maggio l’Indonesia ospiterà i Mondiali Under 20.

Erick Thohir torna in pista. L’ex presidente dell’Inter è stato eletto a capo della federcalcio indonesiana.

“Sulla base del conteggio dei voti - recita la nota della federazione indonesiana - il presidente generale del per il periodo 2023-2027 è Erick Thohir”.

Già ministro delle imprese statali dell’Indonesia e una delle figure più influenti nel sud-est asiatico, Thohir è considerato una delle figure più influenti dell’intero panorama del sud-est asiatico.

L’ex patron dell’Inter raccoglie una pesante eredità in seguito a una delle più grandi tragedie della storia del calcio che hanno colpito proprio la federazione indonesiana.

Cinque mesi fa, il 2 ottobre 2022, a Iriawan 135 persone sono rimaste uccise nella calca dello stadio dopo la decisione della polizia di rispondere a un’invasione di campo sparando gas lacrimogeni sugli spalti stracolmi di tifosi dell’Arema.

Fondatore e proprietario di Mahaka Group, società che si occupa di media e intrattenimento a partire dagli anni ’90, in Indonesia Thohir ha già ricoperto vari ruoli. Dopo aver acquistato le quote di maggioranza ed è diventato presidente dell’Inter dal 2013 al 2016, l’ex nerazzurro ha partecipato alla campagna elettorale in occasione delle rielezione del presidente Joko Widodo nel 2019.

Oggi è co-proprietario dell’Oxford United e del club della Premier League indonesiana Persis Solo con uno dei figli di Widodo, il presidente indonesiano.

Ora la nuova sfida alla guida della federcalcio indonesiana e subito un evento da affrontare nel migliore dei modi, la Coppa del Mondo Under 20, in programma a maggio. Un test importante per il nuovo presidente Erick Thohir.