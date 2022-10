Che cosa è successo in Indonesia, strage di tifosi e bambini

L'invasione di campo dopo il derby, l'intervento della Polizia, la calca e più di 180 morti: cosa è successo in Indonesia.

La più grande tragedia che si ricordi su un campo da calcio. Quanto accaduto in Indonesia, dove più di 180 persone sono morte in seguito agli incidenti scoppiati dopo il derby tra Persebaya Surabaya e Arema lascia senza parole. Ora è il tempo delle lacrime, ma anche quello di appurare cosa sia realmente successo e chi siano i responsabili di questa strage di innocenti.

CHE COSA È SUCCESSO

La partita, molto sentita come tutti i derby, si è giocata a Malang nella provincia indonesiana di Giava est. Secondo il Ministro dell'Interno, Mahfud MD, il Kanjuruhan Stadium era più gremito di quanto previsto dall'impianto: venduti 42.000 biglietti a fronte di 38.054 posti. Al termine della partita, persa dalla squadra di casa per 3-2, i tifosi dell'Arema hanno invaso il campo provocando la violenta reazione della Polizia che ha cercato di disperderli usando i lacrimogeni. Da lì il caos, con molti tifosi che cercavano di mettersi in salvo finendo per essere trascinati dalla calca. Allo stadio non erano presenti i sostenitori del Persebaya Surabaya, già protagonisti di gravi incidenti nelle scorse settimane e squalificati per cinque giornate.

IL BILANCIO DELLA TRAGEDIA

Almeno 182 persone hanno perso la vita nei tragici incidenti di Malang e molte altre sono rimaste ferite in modo grave, tra le vittime anche tantissimi bambini rimasti schiacciati dalla folla che cercava una via di fuga. Il presidente dell'Indonesia Joko Widodo ha ordinato al Ministro dello Sport e della Gioventù, al capo della polizia nazionale e al capo della Federcalcio di "condurre una revisione accurata delle procedure di sicurezza" per le partite di calcio. Inoltre il campionato non potrà riprendere finché tutte le inchieste del caso non saranno concluse. La Federcalcio intanto ha comunicato che il campionato è sospeso per almeno un settimana e che l'Arema non ospiterà gare interne almeno fino al termine della stagione. Mentre il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha diramato un comunicato per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime di questa assurda tragedia.

"Il mondo del calcio è sotto shock a seguito dei tragici incidenti avvenuti in Indonesia al termine della partita tra Arema FC e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan. Questo è un giorno buio per tutti coloro che sono coinvolti nel calcio e una tragedia oltre ogni comprensione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita in seguito a questo tragico incidente"

"Insieme alla FIFA e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle vittime, a coloro che sono stati feriti insieme al popolo della Repubblica dell'Indonesia, della Confederazione calcistica asiatica, della Federcalcio indonesiana e della Lega calcistica indonesiana, in questo momento difficile".