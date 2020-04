Taarabt nell'undici ideale di Joao Felix a FIFA: "E' una macchina"

Nella sua squadra creata a FIFA, Joao Felix ha inserito anche l'ex compagno di squadra Adel Taarabt: insieme a lui anche Pelé e Maldini.

L'Ultimate Team è uno dei fiori all'occhiello del videogioco FIFA: in questa sezione ognuno può creare la propria squadra ideale per sfidare avversari in modalità online e vincere numerosi premi.

Anche Joao Felix non è esente da questa dipendenza videoludica: nel corso di una diretta streaming trasmessa su Youtube, l'attaccante dell' ha rivelato ai fan la sua formazione, che comprende anche l'ex compagno di squadra Adel Taarabt.

@joaofelix70 Aquele momento em que perguntam a um benfiquista se ele fez o Taarabt pic.twitter.com/yymWw3kBwD — FPL ÉDER 🔴⚪️🦅 (@FPL_EDER) April 1, 2020

"E' una macchina".

I due sono grandi amici e hanno giocato insieme al nella stagione 2018/19, un chiaro omaggio che vede il marocchino in ottima compagnia in quanto a qualità. Ecco l'undici completo scelto da Joao Felix: Oblak; Semedo, Maldini, Militao, Telles; Gattuso, Gullit; Joao Felix, Pelé, Taarabt; Ronaldo (il brasiliano).

Taarabt si è parzialmente ritrovato al Benfica dopo non aver lasciato il segno in con le maglie di e , esperienze decisamente da gettare nel dimenticatoio.