Joao Felix pazzo di FIFA, la fidanzata: "Spendi soldi per queste cose?"

Durante una diretta streaming, la ragazza di Joao Felix ha chiesto all'asso dell'Atletico se spendesse soldi per giocare a FIFA: "Pagano gli sponsor".

Come quasi tutti i ragazzi di 20 anni appassionati di calcio, anche Joao Felix va pazzo per il noto videogioco FIFA: in questi giorni di quarantena ne sta approfittando per giocare online, non senza qualche 'distrazione' di troppo.

Durante una diretta streaming trasmessa su Youtube, la fidanzata del campioncino portoghese si è avvicinata a lui e gli ha fatto una domanda alquanto particolare.

"Ma spendi soldi per queste cose?".

Joao Felix ha subito precisato come tutto fosse offerto dai numerosi sponsor che hanno deciso di puntare su di lui in qualità di stella futura del calcio mondiale, sulle orme del connazionale e idolo Cristiano Ronaldo.