Supercoppa Italiana 2022: quali squadre la giocheranno? Inter, Juventus o Milan?

La sua denominazione ufficiale è Supercoppa di Lega, ma per tutti gli appassionati è da sempre la Supercoppa Italiana.

Si tratta della competizione calcistica che ogni anno mette di fronte la squadra che ha vinto lo Scudetto e quella che si è aggiudicata la Coppa Italia.

Quello che viene messo in palio in gara singola è dunque uno dei trofei più importanti del calcio nostrano, anche se la competizione è di per sé relativamente giovane.

La prima edizione si è infatti disputata nel 1989 ed è stata frutto di un’intuizione di un giornalista, Enzo D’Orsi, che nel corso di una cena tra tifosi della Sampdoria propose all’allora presidente del club blucerchiato, Paolo Mantovani, di organizzare appunto una sfida tra i campioni d’Italia e la squadra vincitrice della Coppa Italia (proprio la Sampdoria in quel caso).

Tale idea venne poi sottoposta all’allora presidente della Lega Nazionale Professionisti, Luciano Nizzola, che avvallò il progetto.

La prima edizione della Supercoppa Italiana, si disputò dunque il 14 giugno 1989 e a contendersi il trofeo furono il Milan e la Sampdoria. A vincere la gara che si disputò al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, furono i rossoneri che si imposero per 3-1.

QUANDO SI DISPUTERA’ LA PROSSIMA EDIZIONE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Non è stata ancora stabilita una data ufficiale. Nelle ultime settimane si è parlato dell’ipotesi che il trofeo venga assegnato prima dell’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Conferme ufficiali in tal senso non ne sono arrivate, ma se tale ipotesi dovesse essere confermata, la sfida che metterà Supercoppa Italiana 2022 si dovrebbe disputare entro il 12 agosto.

Come è noto, il calendario della prossima annata calcistica sarà molto compresso, poiché per la prima volta nella storia i Campionati del Mondo si disputeranno in autunno (tra il 21 novembre ed il 18 dicembre 2022 in Qatar) e la cosa si tradurrà in un inizio anticipato della stagione.

CHI SI CONTENDERA’ LA SUPERCOPPA ITALIANA 2022

Il campionato di Serie A 2021-2022 deve ancora emettere il suo verdetto più importante. Quando mancano due giornate alla fine del torneo, a contendersi lo Scudetto sono rimaste il Milan e l’Inter.

Discorso diverso invece per la Coppa Italia 2021-2022 che ha già la sua vincitrice: l’Inter.

La compagine nerazzurra, imponendosi per 4-2 (dopo i tempi supplementari) nella finale contro la Juventus che si è disputata all’'Olimpico' di Roma lo scorso 11 maggio, si è garantita la possibilità di giocarsi la prossima Supercoppa Italiana. Resta da definire contro quale avversario.

Il regolamento della competizione prevede che se nell’arco della stessa stagione una squadra riesce a vincere sia il campionato sia la Coppa Italia, a sfidarla in Supercoppa Italiana sarà la perdente della finale di Coppa Italia.

Abbiamo dunque un’altra certezza: a sfidare l’Inter nella Supercoppa Italiana 2022 sarà una tra Milan e Juventus.

LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Qualora il Milan dovesse laurearsi campione d’Italia al termine della Serie A 2021-2022, la squadra vincitrice della prossima Supercoppa Italiana verrebbe fuori da un ‘Derby della Madonnina’.

Qualora invece a vincere dovesse essere l’Inter a vincere lo Scudetto, la squadra vincitrice della prossima Supercoppa Italiana sarebbe sancita da un ‘Derby d’Italia’.

MILAN-INTER (Milan campione d’Italia, Inter vincitrice della Coppa Italia)

INTER-JUVENTUS (Inter campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia, Juventus finalista della Coppa Italia)

L’ALBO D’ORO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

La prossima sarà la trentacinquesima edizione della competizione ed il primato assoluto di vittorie è detenuto dalla Juventus con nove affermazioni.

L’ultima squadra ad alzare al cielo il trofeo è stata l’Inter che, lo scorso 12 gennaio 2022, ha battuto proprio la Juventus al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, imponendosi per 2-1 dopo i tempi supplementari.

L'articolo prosegue qui sotto

Nelle precedenti trentaquattro edizioni, in otto casi a vincere la Supercoppa Italiana è stata la squadra che si è presentata alla sfida da detentrice della Coppa Italia, mentre in due occasioni ad imporsi è stata la finalista della Coppa Italia.