Le squadre della Serie C 2022/23: i tre gironi

I tre gironi della Serie C 2022/2023 e le squadre presenti dopo i ripescaggi: la lista completa delle partecipanti al torneo.

Fermana a Torres sono ufficialmente ripescate in Serie C. Definiti così i tre gironi della terza serie italiana per il 2022/23. Una stagione che vedrà grande equilibrio, ma anche grande voglia di riscatto da parte di società vicinissime alla B nella passata stagione, fermatasi ad un passo dalla promozione.

Escluso il Teramo, non è ancora chiara la situazione attorno al Campobasso: accolta la sospensiva della decisione, sembra poterci essere all'orizzonte una Serie C a 61 squadre e non più a 60. Per ora il consiglio direttivo ha comunque ufficializzato i tre gironi per l'annata 2022/23.

La decisione riguardante il Cambopasso e l'aggiunta di una squadra in più arriverà però solamente nella parte finale di agosto

GIRONE A

Albinoleffe

Arzignano Valchiampo

Feralpisalò

Juventus U23

LR Vicenza

Lecco

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pordenone

Pro Patri

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Sangiuliano

Trento

Triestina

Virtus Verona

GIRONE B

Alessandria

Ancona

Aquilia Montevarchi

Carrarese

Cesena

Fermana

Fiorenzuola

Gubbio

Imolese

Lucchese

Olbia

Pontedera

Recanatese

Reggiana

Rimini

San Donato Tavarnelle

Siena

Torres

Virtus Entella

Vis Pesaro

GIRONE C