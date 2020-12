Spezia-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita il Bologna nella 12ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Lo Spezia di Vincenzo Italiano fa il suo debutto stagionale allo Stadio Alberto Picco sfidando il Bologna di Sinisa Mihajlovic per la 12ª giornata infrasettimanale di . I liguri sono sedicesimi in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i felsinei si trovano al 12° posto a quota 12, con un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Sarà il primo confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A e in assoluto in gare ufficiali. Le due squadre attraversano entrambe un momento negativo e sono desiderose di riscatto: lo Spezia viene infatti da un pesante k.o. per 4-1 contro il ultimo in classifica, il Bologna ha riportato una netta sconfitta per 1-5 al Dall'Ara contro la .

Il francese M'Bala Nzola è il miglior marcatore dei Bianchi con 4 reti, Roberto Soriano, autore di 5 goal, è il giocatore più prolifico dei rossoblù in questa prima parte di stagione. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-BOLOGNA

Spezia-Bologna si disputerà mercoledì 16 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 1ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La partita Spezia-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda su Sky Sport (canale numero 255 del satellite, numero 486 del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati mediante Sky Go potranno seguire Spezia-Bologna anche in diretta sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa si potrà acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare del campionato di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete seguire Spezia-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Italiano riproporrà Gyasi e Nzola nel tridente d'attacco con Farias. A centrocampo Matteo Ricci sarà il regista, con Bartolomei e Maggiore nel ruolo di mezzali. Praticamente scolpita infine la difesa: davanti a Provedel Salva Ferrer e Simone Bastoni ricopriranno il ruolo di terzini, con Terzi e Erlic centrali difensivi. Ancora tanti gli assenti per infortunio, fra cui il portiere Zoet e il bulgaro Galabinov.

Out il portiere titolare Skorupski, Mihajlovic deve decidere se confermare Ravaglia o puntare su Da Costa. Il reparto difensivo sarà composto dai due centrali difensivi Danilo e Tomiyasu e dagli esterni bassi De Silvestri e Denswil, che agiranno rispettivamente a destra e sulla corsia mancina. In mediana Nico Dominguez è in vantaggio su Poli e Medel potrebbe concedere un turno di riposo a Svanberg. Davanti Palacio agirà da unica punta, con Vignato, Soriano e Barrow a sostegno sulla trequarti. Lunga la lista degli indisponibili, che vede fra gli altri Mbaye, Orsolini, Skov Olsen, Schouten e Santander.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Denswil; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.