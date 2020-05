Spadafora sulla Serie A: "Incrocio le dita affinchè il campionato finisca"

Il giorno dopo l'annuncio della ripresa della stagione calcistica , Vincenzo Spadafora si augura che tutto vada per il meglio. Lo esprime al 'TG5', dove il Ministro dello Sport ha parlato sull'imminente secondo via del 2019/2020.

"La ripartenza della è un segnale importante, perchè l’ sta ripartendo. Adesso è possibile riprendere in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti. Per alcuni momenti ho pensato che non potessimo ripartire, nei giorni più difficili, e ancora adesso incrocio le dita, sperando che il campionato possa svolgersi regolarmente sino alla fine ".

"Il mondo del calcio è composto da presidenti e società con approcci differenti, appassionati di questo sport, ma interessati parecchio dal grosso giro di affari ed interessi economici intorno al mondo del calcio. Adesso che l’Italia sta ripartendo, è giusto che anche il calcio possa ripartire. Riformeremo tutto il mondo dello sport".