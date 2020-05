Il calcio italiano riparte: la Serie A torna in campo il 20 giugno

L'incontro calcio-Governo ha dato i frutti sperati: la Serie A è pronta a ricominciare. Il campionato ripartirà il 20 giugno.

Doveva essere una giornata decisiva e lo è stata: il calcio italiano si appresta a ripartire.

Si è infatti svolto il summit che ha visto presenti il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del mondo del calcio e nel corso dello stesso si è arrivato alla conclusione che il campionato può riprendere.

Al termine dell’incontro, il Ministro Spadafora si è recato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fare il punto della situazione.

Altre squadre

Lo stesso Ministro Spadafora, ha annunciato che la ripartirà ufficialmente il 20 giugno.

“E’ stata una riunione molto utile. Come ho sempre detto, il calcio sarebbe ripartito qualora ci fossero stare le condizioni di sicurezza e qualora il Comitato Tecnico Scientifico avesse dato il suo ok ai protocolli. L’ sta ripartendo ed è giusto che anche il calcio lo faccia. C’è l’ok del CTS al protocollo proposto dalla Federcalcio sulla ripartenza, ma confermando la quarantena fiduciaria nel caso in cui un giocatore dovesse risultare positivo. Tutti i tamponi non devono ledere sulle necessità generali di tutti i cittadini italiani, non ci devono essere percorsi preferenziali. La FIGC mi ha assicurato che in caso di un’ulteriore sospensione dovuta ad un nuovo innalzamento della curva di contagio, ci saranno un piano B ed un Piano C, ovvero i playoff e playout, oppure la cristallizzazione della classifica. Il metodo poi sarà deciso in autonomia dalla FIGC. Il campionato può quindi così ripartire il 20 giugno. Mi sono confrontato con il Presidente Conte che ha espresso il suo compiacimento sulla soluzione unitaria trovata. Il mio auspicio è che si possa dare un segnale positivo al Paese per esempio sfruttando la settimana tra il 13 ed il 20 per completare la ”.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato quanto accaduto in una giornata che, per forza di cosa, resterà tra quelle storiche per il calcio italiano.

“La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile".

Anche il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, non ha nascosto la sua soddisfazione per la soluzione trovata.

“Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo staff. Abbiamo affrontato questo periodo straordinario con coerenza, determinazione e spirito di servizio. E’ stato un periodo complesso, pieno di ostacoli e pressioni, ma abbiamo sempre lavorato pensando al bene del calcio e alla difesa del suo futuro, che per la Serie A vuol dire tornare ad essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione di milioni di tifosi”.

Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ha dal canto suo annunciato che il torneo potrà ripartire dal 20 giugno.

"La serie B ripartirà il 20 giugno, noi l’avevamo già deliberato e ora c’è l’ok del Governo per il quale ringraziamo il Ministro Spadafora. Ricominciare è davvero una gran cosa".

Sul fronte Serie A, resta adesso in attesa delle date ufficiali e sulle modalità della ripartenza. Tra le indicazioni delle ultime settimane c’era infatti quella di riprendere il campionato dalle quattro gare del 25° turno ancora da recuperare ( - , Hellas - , - e - ). Da questo punto di vista, decisivo sarà il Consiglio straordinario di Lega che si terrà nella giornata di venerdì.