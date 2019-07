Sorpresa Siviglia: Aleix Vidal è a un passo dall'Alavés

Vecchio obiettivo di mercato di Milan, Inter e Roma, Aleix Vidal è prossimo a lasciare il Siviglia: tutto definito con il Deportivo Alavés.

La notizia rimbalza dalla attraverso l'emittente radiofonica 'Onda Cero'. Aleix Vidal, ex centrocampista esterno del e vecchio obiettivo di calciomercato fra le altre di , e in , è prossimo a lasciare il dopo una sola stagione e ad accasarsi al Deportivo Alavés.

Il giocatore classe 1989 nonostante sia stato pagato 10 milioni di euro dal club andaluso per strapparlo ai catalani, dopo una sola stagione non rientra più nei piani del tecnico Julen Lopetegui e non è stato convocato assieme ad Amadou, Roque Mesa, Arana e Gnagnon per il ciclo di amichevoli precampionato che la squadra disputerà in la prossima settimana.

Dopo sole 21 presenze e 3 reti collezionate in tutte le competizioni nella passata stagione, il D.s. del Siviglia Monchi ha raggiunto un accordo con l'Alavés per la sua cessione.

La trattativa sarebbe praticamente definita e mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale dell'operazione da parte dei due club coinvolti nell'operazione.