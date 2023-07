Sky Sport - Il Real Madrid pensa a Vlahovic: telefonata esplorativa

L'attaccante della Juventus è tra i cedibili: ora i Blancos avrebbero chiesto prime informazioni per capire se potrà essere il sostituto di Benzema.

C'è una nuova pretendente per Vlahovic. Non solo il PSG, che vorrebbe metterlo al centro del nuovo progetto targato Luis Enrique. Non solo il Bayern Monaco, che l'anno scorso ha faticato senza Lewandowski, che ora vuole mettere una punta di peso davanti e che sta cercando di prendere anche Harry Kane.

Ora anche il Real Madrid sta cercando di capire la fattibilità di un'operazione che potrebbe portare il serbo alla Casa Blanca.

Secondo Sky Sport infatti, il Real avrebbe avuto una prima telefonata esplorativa per comprendere la situazione.

Vlahovic al momento vorrebbe andare al PSG, ma i francesi non hanno ancora affondato il colpo, quindi la Juventus si sta guardando in giro.

L'interesse del Real potrebbe essere concerto: l'addio inaspettato di Benzema ha costretto i Blancos a correre ai ripari prendendo in fretta e furia Joselu, ma non basta.

In attesa di una svolta sulla trattativa per portare a Madrid Mbappè, si stanno vagliando altre ipotesi e Vlahovic è uno dei profili interessati.