Lo Shakhtar fa il primo regalo a De Zerbi: Pedrinho dal Benfica per 18 milioni di euro

L’esterno classe 1998 era arrivato in Europa dal Corinthians un anno fa: i portoghesi hanno ufficializzato la cessione.

Il primo regalo dello Shakhtar Donetsk per il nuovo allenatore Roberto De Zerbi arriva dal Portogallo, per la precisione dal Lisbona, in particolare dal Benfica. Si tratta del brasiliano Pedrinho, che arriva ufficialmente in Ucraina diventando il primo rinforzo della nuova era del club neroarancio sotto la guida del tecnico bresciano.

Non si tratta di un colpo economico, tutt’altro: i vice-campioni d’Ucraina hanno sborsato 18 milioni di euro per strapparlo al Benfica, che l’estate scorsa lo aveva portato in Europa dal Corinthians, dove si era imposto come uno dei migliori talenti sul panorama calcistico sudamericano e verdeoro.

Esterno prevalentemente destro ma in grado di giocare su tutto il fronte d’attacco, il classe 1998 Pedrinho ha collezionato 31 presenze nel suo unico anno al Da Luz, segnando soltanto un goal in coppa portoghese. 19 le presenze nella Primeira Liga, senza però incidere con goal o assist.

Dal giugno 2019 fa parte anche della nazionale Under 23 del Brasile che sarà impegnata ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Il suo futuro poi sarà nello Shakhtar Donetsk, agli ordini di Roberto De Zerbi. Che si prepara ad accogliere il suo primo rinforzo estivo.