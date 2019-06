Serie C playoff, in finale Pisa-Triestina e Piacenza-Trapani

Triestina, Pisa, Piacenza e Trapani si giocheranno gli ultimi due posti per la prossima Serie B in gare d'andata e ritorno.

Si sono giocate in data odierna i quattro match delle semifinali validi per i playoff di Serie C. Avanzano al turno successivo tutte e tre le squadre classificatesi seconde nel campionato regolare e che grazie a tale piazzamento hanno potuto evitare i lunghi preliminari. Insieme a Triestina, Piacenza e Trapani resiste anche il Pisa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nelle due finali, che decreteranno le due promosse nella prossima Serie B, si affronteranno Triestina e Pisa, oltre a Piacenza e Trapani. Nelle due semifinali nessun problema per il Pisa di D'Angelo, che ha conquistato il successo per 1-0 passando al turno successivo ai danni dell'Arezzo dopo la vittoria di misura in trasferta.

Approdo all'ultimo atto dei playoff anche per il Piacenza, che ha sì perso contro l'Imolese, ma con un 2-0 di qualche giorno fa essenziale per andare a giocarsi la finale e dunque la possibilità di tornare in Serie B dopo diverse stagioni. Il 2-1 non basta alla matricola emiliana.

In finale la Triestina, che contro il Feralpi Salò è riuscita a vincere con il goal di Costantino a inizio gara, strappando così il pass per giocari l'accesso alla Serie B contro il Pisa. Nel finale anche il raddoppio, così da blindare il passaggio del turno.

Beffa invece per il Catania, che conclude la gara contro il Trapani sull'1-1 nonostante l'inferiorità numerica, ma è eliminata a causa del miglior piazzamento degli avversari al termine della stagione regolare. Gli etnei hanno tra l'altro chiuso la gara in otto uomini.

L'8 e 9 giugno le gare di andata, mentre il 15 e il 16 dello stesso mese il ritorno che decreterà le due squadre che parteciperanno alla prossima Serie B. Sarà la fine dei lunghissimi playoff di Serie C. Solo una tra Triestina e Pisa e una tra Trapani e Piacenza potrà festeggiare il salto di categoria.