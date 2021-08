Serie C 2021/2022: la composizione dei gironi

È ufficialmente nata la nuova Lega Pro. Questa mattina sono stati definiti i tre gironi della Serie C 2021/2022. Il prossimo campionato avrà un criterio diverso per la composizione dei tre raggruppamenti, che sono stati fatti secondo una suddivisione geografica orizzontale.

"Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022" si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale.