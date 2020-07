Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Inizia la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, che si concluderà mercoledì sera: gli orari delle partite e dove vederle in tv e streaming.

PARMA-ATALANTA

- sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquistato i diritti di 3 partite su 10 per ogni giornata di . Gli abbonati al servizio potranno seguire la sfida del Tardini sul sito della piattaforma, ma anche scaricando l'app dedicata, utilizzabile tramite dispositivi come computer, smartphone e tablet. Applicazione disponibile anche su una moderna smart . Infine, coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN potranno assistere al match anche su DAZN1 (canale 209 del satellite). Il calcio d'inizio è in programma alle 19.30.

Per quanto riguarda la classifica, la partita ha un'importanza particolare soprattutto per l'Atalanta, che spera ancora di chiudere al secondo posto dietro alla . Il Parma è invece già salvo e non ha più nulla da chiedere al proprio campionato.

INTER-NAPOLI

- , posticipo serale del martedì di Serie A con calcio d'inizio alle ore 21.45, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky e in particolare su tre canali del satellite: Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e il canale numero 251. Ma gli abbonati avranno la possibilità di seguire il match anche in : basterà scaricare l'applicazione gratuita SkyGo, disponibile su dispositivi come pc, tablet e smartphone, oppure godersi la sfida attraverso Now Tv.

Altre squadre

L'Inter è momentaneamente seconda e spera di chiudere la stagione dietro alla Juventus campione. Il Napoli, invece, è già qualificato alla fase a gironi di dopo aver vinto la finale di Coppa proprio contro i bianconeri.