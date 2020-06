Serie A, 28ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Dopo il successo della Juventus sul Lecce, Brescia e Genoa si accontentano di un pari che serve a poco. Lazio con la Fiorentina, big match Milan-Roma.

Nel calcio, si sa, sono i dettagli a fare la differenza. Lo sa bene il che, alle prese con un primo tempo di livello assoluto allo Stadium, si ritrova ancora una volta a dover compiere il più classico dei mea culpa. Un’ingenuità colossale di Lucioni, infatti, non farà fare sonni tranquilli all’ottimi Liverani. Che, fino all’espulsione del suo vice-capitano, aveva visto la sua squadra esprimersi in maniera ottimale. Bicchiere mezzo pieno per la . Ovvero, come in terra felsinea, a segno Dybala e Ronaldo. Su azione e su rigore. Più Higuain, al rientro, motivato e propositivo. E De Ligt, sempre più in fiducia.

Continuità. Parola chiave per Sarri che, al netto di qualche problema di formazione, si affida a quanto di buono proposto nella trasferta di . Il problema terzino sinistro viene rattoppato con Matuidi. Pjanic, promesso sposo del , regolarmente in cabina di regia. Seconda chance di fila per Bernardeschi assieme a Dybala e Ronaldo. Liverani risponde con una sorta di 3-5-1-1, con Mancosu ad agire alle spalle di Falco, più qualche inserimento dalle retrovie qua e là.

La prima grande occasione se l’aggiudica Rispoli che, di destro, spaventa Szczesny. Ospiti senza timore reverenziale, con un’identità ben definita che sfocia nella conclusione di Mancosu, ben controllata dal portiere polacco. La Juve si fa vedere dalle parti di Gabriel con un timido colpo di testa targato Bentancur. E, successivamente, con un bel sinistro di Rabiot. Ronaldo, al 28’, prova a rendersi pericoloso. Troppo poco. Una follia di Lucioni – fallo da ultimo uomo su Bentancur – rovina la gara del Lecce: rosso. Serata complicata per CR7 che, da solo, si divora di testa il più semplice dei goal. Discorso analogo, pochi attimi dopo, per Bernardeschi (ma di piede).

Nella ripresa, per forza di cose, Liverani ridisegna l’assetto tattico: dentro Rossettini, fuori Petriccione. Shakhov, con un retropassaggio folle, regala a Madama il vantaggio: sfruttato dal solito mancino poetico di Dybala. Il Lecce, inevitabilmente, arretra in termini di baricentro. Musica per le orecchie della Juve che, con un penalty siglato da Ronaldo, porta l’incontro definitivamente sul suo binario. Bentancur, per una noia muscolare, è costretto al cambio. E nel finale si rivede anche Higuain. Una notizia, questa, assai positiva per i bianconeri in chiave (barlume) di turnover. Menzione speciale per Muratore, prossimo a firmare per l’ , al debutto in campionato dopo la presenza trovata in contro il . Timbri finali marchiati Higuain e De Ligt.

IL TABELLINO

MARCATORI: 53’ Dybala, 61’ rig. Ronaldo, 83’ Ronaldo, 86’ De Ligt

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur (68’ Ramsey), Pjanic, Rabiot (51’ Douglas Costa); Bernardeschi (76’ Muratore), Dybala (76’ Higuain), Ronaldo. All. Sarri

LECCE (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rispoli, Petriccione (46’ Rossettini), Tachtsidis, Shakhov, Vera (77’ Calderoni); Mancosu (71’ Barak); Falco (62’ Babacar). All. Liverani

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Bentancur

Espulsi: Lucioni

BRESCIA-GENOA 2-2

Pareggio che serve poco a entrambe tra e . Ma a rammaricarsi maggiormente è la formazione di Diego Lopez, che al Rigamonti spreca un doppio vantaggio nei primi 13 minuti di partita e deve accontentarsi di un pareggio che, in pratica, la spinge ulteriormente verso la Serie B.

Dopo meno di un quarto d'ora, come detto, il Brescia è già sul 2-0. A firmare il vantaggio delle Rondinelle è il solito Alfredo Donnarumma, al secondo goal consecutivo dopo essere andato a segno anche a Firenze: perfetto l'assist di Sabelli. Dopo 3 minuti ecco il primo centro in del giovanissimo Semprini, che raccoglie un tiro-cross di Bjarnason e supera nuovamente Perin.

Il Genoa, colpito da un doppio gancio al mento, ha il grande merito di non disunirsi e di organizzare una reazione. Prima dell'intervallo la squadra di Nicola accorcia su rigore con Iago Falque: penalty concesso per una spinta di Papetti su Romero. E a 20 minuti dal termine, sempre dal dischetto, arriva il definitivo 2-2 di Pinamonti: fatale un mani in area di Dessena.

Nel finale le due squadre si allungano e ad avere la migliore occasione è il Genoa: gran parata di Joronen, già protagonista su Destro dopo pochi minuti dall'inizio della partita, questa volta su Sanabria. Finisce 2-2: il Brescia vede la salvezza col binocolo, il Genoa non riesce a togliersi dalla zona caldissima della classifica.

IL TABELLINO

Marcatori: 10' Donnarumma (B), 13' Semprini (B), 38' rig. Iago Falque (G), 70' rig. Pinamonti (G)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini (67' Martella); Bjarnason (83' Romulo), Tonali (83' Ghezzi), Dessena; Zmrhal (73' Ayé); Torregrossa (67' Skrabb), Donnarumma. All. Lopez

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro (53' Schone), Zapata; Biraschi, Behrami (66' Lerager), Sturaro, Barreca (59' Ghiglione); Iago Falque (53' Pandev); Destro (59' Sanabria), Pinamonti. All. Nicola

Irrati

Ammoniti: Mateju, Dessena, Biraschi, Zapata, Bjarnason, Sabelli

Espulsi: nessuno