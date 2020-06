Atalanta macchina da goal: già 80 reti, l'anno scorso furono 77 in totale

L'Atalanta supera sé stessa e raggiunge quota 80 goal in questo campionato, mentre l'anno scorso furono 77 in totale.

L' macina goal come nessuno in . E questo già dall'anno scorso non è certo una novità. Nella passta stagione, infatti, la squadra di Gasperini si era dimostrata la più prolifica della , con 77 goal complessivi segnati a fine torneo.

Ebbene, adesso, con dieci giornate ancora da giocare in campionato, l'Atalanta ha già superato la quota totale dello scorso anno, trovando ben 80 goal. Merito della rete di Duvan Zapata e della doppietta di Luis Muriel nella vittoria contro l' .

Una media che, se dovesse confermarsi, porterebbe l'Atalanta a segnare più di 100 goal nel torneo. Un numero raggiunto soltanto in pochissime occasioni nella storia dei campionati a 20 squadre.

Altre squadre

L'ultima volta che una squadra ha superato i 100 goal in campionato risale al 1951, quando e segnarono 107 reti e la 103. Il record spetta invece al Milan, che nella stagione 1949/1950 mise a segno la bellezza di 117 goal.

Tra l'altro nella stagione attuale, l'Atalanta spicca anche in Europa. Superato il fermo a 77 goal segnati, comanda in generale il con 100 realizzazioni, ma con molte più partite giocate.