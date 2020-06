Lazio-Fiorentina, dubbi sul rigore di Caicedo: il VAR non interviene

Il rigore che ha dato il pareggio alla Lazio è oggetto di polemiche: nessun controllo al VAR per l'arbitro Fabbri.

La torna a vincere e resta a -4 dalla : 2-1 in rimonta contro un'ottima , passata in vantaggio nel primo tempo con una perla di Ribery e superata nella ripresa dai sigilli di Immobile e Luis Alberto.

Proprio il rigore del momentaneo 1-1 è oggetto di roventi polemiche sui social: Caicedo va giù in area in un contrasto con Dragowski, l'arbitro Fabbri non ha dubbi e assegna il tiro dal dischetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Qualche perplessità in merito alla dinamica dell'azione: sembra quasi che l'attaccante ecuadoriano accentui la caduta anticipandola e impattando con la gamba dell'estremo difensore polacco, che ovviamente non può nulla per evitare il contatto.

Altre squadre

Decisione confermata anche dal VAR Mazzoleni che non richiama il direttore di gara per controllare le immagini, che avrebbero sicuramente fatto maggiore chiarezza nella mente di Fabbri.

VAR che invece risulta utile per decretare l'espulsione diretta di Vlahovic, reo di aver colpito Patric con una gomitata.