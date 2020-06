Milan-Roma, le pagelle: Hernandez instancabile, disastro Zappacosta

Le pagelle di Milan-Roma: Hernandez l'arma in più, Rebic risponde ancora presente, spento Castillejo. Malissimo Zappacosta, bene Mkhitaryan.

HERNANDEZ 7: Il solito treno sulla corsia di sinistra: tra i pochi a premere sull'acceleratore fino al termine del match nonostante il grande caldo. Qualità e quantità nella fase offensiva, più preciso del solito in quella difensiva. Chiude il match con l'ennesimo strappo che porta al calcio di rigore, poi trasformato da Calhanoglu.

ZAPPACOSTA 4: Pomeriggio da dimenticare per il terzino italiano, che perde una gran quantità di palloni e dà il via all'azione del vantaggio rossonero con un bruttissimo errore in appoggio.

CASTILLEJO 5: Un passo indietro rispetto alle ultime uscite: troppi errori tecnici a metà campo e mai pericoloso sulla fascia, lascia il posto a un vivace Saelemaekers.

KJAER 6,5 : Recuperato dall'ultimo acciacco fisico, il danese sfodera una prestazione diligente: sempre concentrato nelle chiusure, fondamentale nel gioco aereo.

DZEKO 5 : Nel primo tempo fallisce un goal che solitamente segna con relativa facilità, fatica nel trovare palloni giocabili, si limita alle sponde e non sceglie mai la profondità.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Conti 6,5, Kjaer 6,5, Romagnoli 6,5, T. Hernandez 7; Kessié 6, Bennacer 6,5; Castillejo 5 (54' Saelemaekers 6,5), Bonaventura 5,5 ( 54' Paqueta 6), Calhanoglu 6,5; Rebic 6,5 (78' Leao sv).

ROMA (4-2-3-1) : Mirante 6; Zappacosta 4, Mancini 6,5, Smalling 6, Spinazzola 6; Cristante 5,5 (81' Pastore sv), Veretout 6; Kluivert 5,5 (58' Perez 5,5), Lo. Pellegrini 5,5 (81' Diawara sv), Mkhitaryan 6,5 (69' Perotti 5,5); Dzeko 5 (69' Kalinic 5).