DIRETTA: Milan-Roma LIVE! Le formazioni: Bonaventura e Kluivert dal 1'

- sarà visibile in diretta su DAZN, attraverso la app presente sulle smart compatibili o collegando il televisore al supporto Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast. In alternativa c'è l'opzione della console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, Milan-Roma sarà disponibile sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno assistere alla gara in tv usufruendo dell'app disponibile sul decoder Sky Q. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Francesco Guidolin.

La visione dell'incontro sarà possibile anche su dispositivi come pc, smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'applicazione apposita.

Goal vi offrirà il commento testuale a partire dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, per non perdervi nemmeno un dettaglio della sfida di San Siro.