Rigore in Milan-Roma, perché ha tirato Calhanoglu e non Kessié

Il secondo goal durante la sfida contro la Roma è stato siglato da Calhanoglu, protagonista del rigore quasi "ceduto" da Kessié al turco.

Il continua nel suo momento di grande forma e si libera anche della Roma , con una buona prestazione e con un secco due a zero. I tifosi del Milan, e soprattutto tutti i fantallenatori d' , hanno però notato soprattutto una cosa: il rigore tirato da Calhanoglu per il due a zero dei rossoneri.

La gerarchia in casa Milan per quanto riguarda i rigoristi infatti è chiara: primo Zlatan Ibrahimovic, secondo Franck Kessié . Lo svedese non era della partita e quindi avrebbe dovuto batterlo il centrocampista ivoriano il tiro dal dischetto procurato dalla discesa di Theo Hernandez.

Ed invece sul dischetto si è presentato Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ha battuto Mirante con un destro potente e preciso. In campo si è assistito ad una scena chiara: Kessié ha praticamente "concesso" il rigore a Calhanoglu , lui si è subito girato e lo ha ringraziato dopo aver segnato. Lo spiega lui stesso nel post-partita.

"In li ho sempre tirati, lui fa sempre goal su rigore ma io ero sicuro di segnare, abbiamo parlato prima del rigore, lo ringrazio. La cosa più importante è segnare".

L'ex Bayer, tra l'altro, è un ottimo rigorista: in allenamento segna a raffica dal dischetto ed il Milan può contare praticamente su almeno tre specialisti del settore. In carriera ha fatto 18 goal su rigore sui 21 tirati complessivamente.