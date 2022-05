Senesi e il ‘no’ a Mancini: “Mi ha contattato, ma voglio giocare per l’Argentina”

Considerato da tempo un centrale difensivo tanto solido quanto capace di garantire grande costanza di rendimento, Marcos Senesi a 25 anni non ha ancora totalizzato alcuna presenza in Nazionale maggiore.

Pilastro del Feyenoord che si appresta a sfidare la Roma in finale di Conference League, recentemente si è riscoperto ambito sia dall’Argentina che dall’Italia, tanto che ha dovuto fare una scelta: vestire la maglia Albiceleste o quella Azzurra.

Nei mesi scorsi si è infatti parlato della possibilità che Roberto Mancini potesse convocarlo sfruttando le sue origini italiane ed il fatto che in realtà ci sia stato un qualcosa di molto concreto in ballo, è stato confermato dallo stesso Senesi a ‘Olé’.

“La verità è che è molto bello essere apprezzato da due Nazionali, ne sono felice perché vuol dure che sto facendo bene. L’opzione Italia era reale, ho avuto dei contatti con Mancini che mi ha parlato del suo progetto. Ho parlato anche con lo staff tecnico dell’Argentina e in quella occasione ho espresso il desiderio di giocare per il mio Paese. La decisione è già più che chiara”.

Senesi ha svelato come è andato il colloquio con Roberto Mancini.

“Più che convincermi, mi ha parlato del suo progetto. Mi ha detto che vuole allestire una nuova squadra e che voleva che ne facessi parte. Vuole portare avanti un’importante ristrutturazione e voleva che ci fossi anche io”.

Il difensore del Feyenoord non ha mai avuto dubbi su cosa scegliere.

“Ne ho parlato con la mia famiglia, ma in realtà io ho sempre sognato fin da bambino di giocare con la Nazionale argentina. E’ un anno che vado a letto pensando di avere la mia occasione. Non ci sono mai stati grandi dubbi, ho sempre avuto la voglia di giocare per il mio Paese”.

Senesi è stato pre-convocato da Scaloni per ‘La Finalissima’, la sfida che vedrà opposte ad inizio giugno proprio Argentina e Italia. Chissà quindi che il difensore del Feyenoord non possa fare il suo esordio in Albiceleste proprio contro gli Azzurri.