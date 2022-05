Italia-Argentina, Senesi preconvocato: ci pensa anche Mancini?

Si avvicina l'incontro tra l'Italia, vincitrice degli Europei 2021, e l'Argentina, che lo scorso anno ha fatto sua la Copa America. Un match amichevole di gran prestigio tra le Nazionali che hanno avuto la meglio nei più importanti tornei per rappresentative.

La Finalissima, nome della sfida tra Italia ed Argentina, vedrà sicuramente presente Marcos Senesi, ma in quale delle due Nazionali? Il giocatore del Feyenoord è presente tra i pre-convocati della Nazionale albiceleste, ma potrebbe essere convocato anche da Mancini secondo Tyc Sports.

Non è chiaro cosa sceglierà Senesi, nè se la decisione ufficiale di Mancini porterà a chiamarlo per giocare la sfida contro la 'sua Argentina', con la quale ha già ricevuto delle convocazioni senza però scendere in campo. Classe 1997, ha fatto parte dell'albiceleste nell'Under 20.

Insieme a Senesi, Scaloni ha convocato diversi elementi della Serie A: Musso dell'Atalanta, Molina dell'Udinese, Dominguez del Bologna, Gonzalez della Fiorentina, Dybala della Juventus e infine sia Lautaro Martinez che Correa, entrambi attaccanti dell'Inter.

Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati nelle prossime settimane in vista della sfida di inizio giugno, al termine dell'ultima giornata di Serie A. Si capirà a quel punto se Senesi farà parte della Nazionale azzurra o di quella albiceleste, anch'essa prossima a ufficializzare la lista definitiva degi giocatori che prenderanno parte alla sfida.

Senesi affronterà sicuramente la Roma in finale di Conference League, raggiunta con la maglia del Feyenoord. Dopo essere cresciuto nel San Lorenzo si è trasferito a Rotterdam nel 2019: la prossima estate lo vedrà tra i tormentoni di calciomercato.

ITALIA-ARGENTINA, I PRE-CONVOCATI DI SCALONI

Portieri: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolàs Otamendi (Benfica), Nicolàs Tagliafico (Ajax), German Pezzella (Betis), Marcos Acuna (Siviglia), Lisandro Martinez (Ajax).

Centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Alexis Mac Allister (Brighton), Nicolàs Dominguez (Bologna), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Giovani Lo Celso (Villarreal).

Attaccanti: Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Lionel Messi (Paris Saint Germain), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Joaquìn Correa (Inter), Angel Correa (Atletico Madrid), Juliàn Alvarez (River Plate), Nicolàs Gonzalez (Fiorentina), Lucas Ocampos (Siviglia), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Emiliano Buendìa (Aston Villa), Alejandro Gomez (Siviglia).