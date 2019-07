Senegal-Algeria: dove vederla in tv e streaming

E' arrivato il momento della finalissima della Coppa d'Africa, Senegal contro Algeria: ecco come seguire la partita in tv e streaming.

Erano tra le principali candidate alla vittoria finale e non hanno deluso le aspettative. Oraedsono pronte a fare la storia, sfidandosi nella finalissima della

Segui Senegal-Algeria in diretta streaming live su DAZN

Per il Senegal sarebbe un storico primo trionfo in Coppa d'Africa atteso da decenni, mentre l'Algeria ha conquistato il trofeo nel 1990. Per il team algerino si tratta della terza finale, mentre quello senegalese ha giocato l'ultimo atto della competizione in una sola occasione, perdendo.

Sarà Senegal o Algeria dunque a raccogliere il testimone dell' : la prima, che in finale non avrà Koulibaly causa squalifica, ha superato la nelle semifinali, mentre la seconda ha avuto la meglio sulla .

Qui sotto trovate tutte le info su Senegal-Algeria: dalle notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

SENEGAL-ALGERIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Senegal-Algeria DATA 19 luglio 2019, ore 21 (italiane) DOVE Stadio Internazionale, Il Cairo ARBITRO Bamlak Tessema TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SENEGAL-ALGERIA

La finale di Coppa d'Africa Senegal-Algeria si gioca venerdì 19 luglio alle ore 21 italiane: l'ultimo match del torneo si giocherà allo Stadio Internazionale de Il Cairo.

Senegal-Algeria non sarà trasmessa in e in chiaro. La finale di Coppa d'Africa sarà disponibiile in esclusiva su DAZN come tutto il resto competizione e potrà essere seguito tramite una smart tv compatibile con l'app o collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q. DAZN sarà visibile sulle tv anche tramite PS4 o Xbox One, oppure mediante i servizi Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Tramite pc sul sito di DAZN o scaricando l'app su smartphone e tablet sarà possibile seguire la sfida tra Senegal e Algeria in diretta . Dopo il fischio finale sarà possibile seguire la finale di Coppa d'Africa o semplicemente gli highlights in differita grazie al servizio on demand.

SENEGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Sané, Kouyatè, Sané, Sabaly; Saivet, Ndiaye; Sarr, Gueye, Mané; Niang

ALGERIA (4-1-4-1): M'Bolhi; Zaffane, Mandi, Belamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah