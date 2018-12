Sedicesimi Europa League: calendario, date e orari

Tutte le informazioni sui sedicesimi di Europa League: il calendario completo delle partite, con date e orari.

L'Europa League entra nel vivo con i sedicesimi di finale, primo atto della fase ad eliminazione diretta che si chiuderà con la finale in programma il prossimo 29 maggio a Baku. Tra le squadre avanzate dalla fase a gironi e le retrocesse dalla Champions League sono rimaste in 32 a contendersi il secondo titolo europeo per prestigio.

L'Italia arriva ai sedicesimi di Europa League con tre squadre: Napoli e Inter, terze nei rispettivi gironi di Champions League, e Lazio, seconda nel suo raggruppamento alle spalle dell'Eintracht. Niente da fare per il Milan, sorprendentemente eliminato dall'Olympiacos nell'ultima partita del suo gruppo.

EUROPA LEAGUE: DATE SEDICESIMI DI FINALE

L'Europa League è chiamata a recuperare un turno rispetto alla Champions, già agli ottavi di finale. Per questo il calendario della competizione è più compatto in questa fase e i sedicesimi si giocheranno nel giro di una settimana: gare d'andata il 14 febbraio, sfide di ritorno in programma il 21 febbraio.

SEDICESIMI DI FINALE - ANDATA

DATA ORA PARTITA 14 feb tbc Zurigo-Napoli 14 feb tbc Bruges-Salisburgo 14 feb tbc Fenerbahce-Zenit 14 feb tbc Galatasaray-Benfica 14 feb tbc Rennes-Betis 14 feb tbc Celtic-Valencia 14 feb tbc Shakhtar-Eintracht 14 feb tbc Slavia Praga-Genk 14 feb tbc Rapid Vienna-Inter 14 feb tbc Lazio-Siviglia 14 feb tbc Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria 14 feb tbc Olympiacos-Dinamo Kiev 14 feb tbc Krasnodar-Bayer Leverkusen 14 feb tbc BATE-Arsenal 14 feb tbc Sporting Lisbona-Villarreal 14 feb tbc Malmo-Chelsea

SEDICESIMI DI FINALE - RITORNO

DATA ORA PARTITA 21 feb tbc Napoli-Zurigo 21 feb tbc Salisburgo-Bruges 21 feb tbc Zenit-Fenerbahce 21 feb tbc Benfica-Galatasaray 21 feb tbc Betis-Rennes 21 feb tbc Valencia-Celtic 21 feb tbc Eintracht-Shakhtar 21 feb tbc Genk-Slavia Praga 21 feb tbc Inter-Rapid Vienna 21 feb tbc Siviglia-Lazio 21 feb tbc Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 21 feb tbc Dinamo Kiev-Olympiacos 21 feb tbc Bayer Leverkusen-Krasnodar 21 feb tbc Arsenal-BATE 21 feb tbc Villarreal-Sporting Lisbona 21 feb tbc Chelsea-Malmo

DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

L'Europa League è un'esclusiva Sky: l'emittente satellitare ha acquistato i diritti televisivi della manifestazione fino al 2021. Le partite saranno visibili sui canali del pacchetto 'Sky Sport' oppure, in alternativa, in streaming su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky. Un incontro per ogni giornata sarà inoltre trasmesso in chiaro su TV8.