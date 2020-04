Sebastian Villa accusato di violenza domestica dalla fidanzata: "Ho paura"

Esplode un caso al Boca Juniors: l'attaccante Sebastian Villa è stato accusato di violenza domestica direttamente dalla fidanzata Daniela Cortes, balzata agli onori della cronaca per foto e video pubblicati sul suo account Instagram.

La ragazza colombiana ha voluto testimoniare le violenze che avrebbe subìto dal giocatore degli 'Xeneizes': lividi, ferite e sangue che hanno gettato nella bufera Villa, attribuendogli un'indole eccessivamente violenta.

"Ho paura, vivo nel terrore. Davanti alle telecamere sembra una persona normale ed educata, ma in realtà è capace di qualsiasi cosa. Nessuno sa che tipo di persona sia, ora non ne posso più. Vorrei tornare dalla mia famiglia in ma mi è stato impedito di farlo".

La replica di Villa non si è fatta attendere: negate con un video-intervento tutte le accuse mosse dalla Cortes.

"Non so perché si sia sfogata così, né quale possa essere il suo obiettivo. In questi giorni non mi trovo a casa mia: ho una madre, delle sorelle, delle cugine e delle nipoti, mai mi permetterei di fare del male ad una donna. Tutto verrà chiarito nelle sedi opportune".