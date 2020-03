Repubblica: Se il campionato non riprenderà, lo Scudetto non verrà assegnato

Conte ha sospeso la Serie A, ma se non dovesse riprendere a chi andrebbe lo Scudetto? Non c'è una norma, Repubblica è sicura che non sarebbe assegnato

Mentre il Paese è stretto nella morsa del Coronavirus, il calcio non riesce più a resistere nella sua bolla come se nulla fosse e si ferma. E lo fa per legge, direttamente per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E adesso cosa succederà alla ? Come vi abbiamo spiegato non esiste una norma che - nel caso di mancata ripresa del campionato, peraltro non improbabile - copra l'eventualità in questione, regolamentando l'assegnazione dello Scudetto, così come definendo una classifica finale che assegni i posti nelle coppe da comunicare obbligatoriamente all'UEFA e le retrocessioni. Non c'è né nel regolamento della Lega di Serie A, né nello statuto della Federcalcio.

Eppure una decisione andrà comunque presa e spetterà alla FIGC farlo: con quali criteri ad ora non è dato sapere, visto che si tratta di una situazione mai vissuta prima. Secondo 'Repubblica' tuttavia non ci sono dubbi al riguardo: è escluso che venga assegnato lo Scudetto, si provvederà a decidere solo per l'accesso alle coppe e le retrocessioni (c'è una ipotesi di allargamento del torneo a 22 squadre per salvaguardare gli interessi di tutti in club in ballo).

L'unica alternativa alla mancata assegnazione sarebbe - secondo il 'Corriere della Sera' - consegnare lo Scudetto alla , ovvero alla squadra che ha realizzato più punti a parità di partite giocate.