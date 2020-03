Conte annuncia lo stop: "Tutti i campionati sospesi, inclusa la Serie A"

Il premier Giuseppe Conte ferma il calcio italiano, approvando la proposta del CONI: "Non c'è ragione per continuare con le attività sportive".

Il Coronavirus ferma il calcio in , dopo tante discussioni arriva l'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte, che conferma la sospensione di tutte le attività sportive e dunque anche della a partire dalla giornata di domani.

Queste le parole del premier in una speciale conferenza stampa:

"Per quanto riguarda le ragioni sportive, non c’è ragione per cui proseguano, dispiace dirlo ma tutti anche i tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo che possano essere usate anche le palestre per le attività sportive".

Si chiude per il momento qua dunque la Serie A italiana, la sospensione di tutte le attività sportive entrerà in vigore a partire da domani:

"Queste misure entrano in vigore domattina, l’iter di formazione è regolare, abbiamo sentito anche i presidenti di regione in videoconferenza alla Protezione Civile, tutti hanno condiviso l’estensione di un unico regime di disciplina. Da oggi valgono in tutta Italia tutte le misure previste per Lombardia e altre province".

Il premier Conte non ha fissato un'ipotetica data per la ripresa delle attività sportive: tutto dipenderà dall'evolversi di una situazione che allo stato attuale pone più interrogativi che certezze. Accolta dunque la proposta del CONI, che aveva anticipato di essere a lavoro per un decreto che bloccasse lo sport in Italia.