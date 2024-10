Scommesse Uefa Nations League: quote e pronostico di Spagna-Inghilterra

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Spagna-Inghilterra di Uefa Nations League

Le serate di Uefa Nations League non sono certo finite ieri col colpaccio dell'Italia nel finale contro la Polonia. Questa sera infatti a Siviglia ci sarà uno scontro fondamentale per il gruppo 3 al momento dominato dalla Spagna che ospita l'Inghilterra. In un torneo così corto ogni punto conquistato ha un peso specifico notevole e il limite fra i playoff e la retrocessione in lega B è molto labile. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match. Un approfondimento sui migliori siti di scommesse calcio è disponibile nella nostra guida dove si possono confrontare i top operatori in Italia e le loro offerte di benvenuto per i nuovi utenti.

Luis Enrique ha già preso per mano la Spagna è l'ha già fatta svoltare dopo la gaffe dell'esonero di Lopetegui e la rischiosa scelta di Hierro che si è poi rivelata sbagliata in quel di Russia 2018. Iberici che dal cambio tecnico hanno vinto 3 gare su 3 segnando 12 goal e subendone solo 2. Nessun infortunato per i padroni di casa che ritrovano Nacho e Marcos Alonso in un 4-3-3 con Paco Alcacer prima punta. L'attaccante del Borussia è in forma smagliante avendo già segnato 8 reti in questo inizio di stagione.

Diversi invece i problemi per Southgate. Il primo è prettamente aritmetico visto che un solo punto nelle due gare di UNL alla pari della Croazia e con un evidente -5 dalla Spana complica tantissimo il cammino dei three lions in questa competizione. Inoltre il ct inglese dovrà fare a meno di diversi interpreti fra cui gli infortunati Rose, Shaw e Welbeck e gli squalificati Stones e Henderson. L'undici di partenza resta però di primissimo livello: 4-3-3 con Sterling, Kane e Rashford in attacco.

Quote bet365: vittoria Spagna 1,66 - pareggio 4,00 - vittoria Inghilterra 5,75 in un match con under over a scelta e leggermene no goal. La Spagna non perde un match nei 90 minuti da Euro 2016 mentre non ci sono trend precisi per gli inglesi fuori casa. La vittoria della Spagna a Wembley un mese fa è sicuramente un risultato indicativo e sui cui dobbiamo assolutamente basarci per il pronostico del mach di questa sera. Proviamo il 3-1 con Alcacer primo marcatore.

