Scommesse finale Carabao Cup: quote e pronostico di Chelsea-Manchester City

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della finale di coppa di Lega inglese Carabao Cup fra Chelsea e Manchester City

Stagione a dir poco travagliata quella del Chelsea di Sarri che domani si gioca tantissimo della sua reputazione nella finale di League Cup dove parte sfavorito contro il Manchester City tritatutto di Guardiola. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match che si gioca a Wembley con calcio d'inizio alle ora 17,30.

Sarri propone il suo consueto 4-3-3, in cui Higuain sarà la prima punta, supportata da Hazard e Pedro sulle fasce. In mezzo insieme a Kantè ci saranno Kovacic e Jorginho, mentre Rudiger e Daviz Luiz agiranno come centrali di difesa. Kepa tra i pali, sulle fasce Alonso e Azpilicueta.



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, M. Alonso; Kantè, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard. All. Sarri.





Aguero unica punta per il Manchester City, Guardiola pronto a puntare sul 4-1-4-1. De Bruyn e David Silva trequartisti, con Mahrez e Sanrè esterni per completare il roboante attacco. In mediana ci sarà Fernandinho, mentre Zinchenko e Walker partiranno titolari sulle corsie esterne. Davanti ad Ederson dal 1' Laporte ed Otamendi.



MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Fernandinho; Mahrez, D. Silva, De Bruyne, Sanè; Aguero. All. Guardiola.



Quote bet365: vittoria Chelsea 5,75 - pareggio 4,60 - vittoria Manchester City 1,57 in un match da over 1,70 e goal 1,80. Numeri tutti dalla parte dei citizens: prima contro sesta in premier con 15 punti di differenza; una sola sconfitta nel 2019 contro già 3 ko nel nuovo anno; due precedenti a uno di cui l'ultimo un recente 6-0 che ancora fa male ai blues. Difficile aspettarsi qualcosa contro mercato. Proviamo lo 0-2 con Aguero primo marcatore e coppa al City.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.