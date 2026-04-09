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EFL Cup, calendario e risultati

mercoledì 5 agosto
Bristol City badge
Bristol City
BRC
0
Walsall badge
Walsall
WAL
1
FIN
giovedì 6 agosto
Wycombe Wanderers badge
Wycombe Wanderers
WYC
Stevenage badge
Stevenage
STE
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
Port Vale badge
Port Vale
PVL
COMO TV
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
Wrexham badge
Wrexham
WRE
COMO TV
venerdì 7 agosto
Cambridge United badge
Cambridge United
CAM
Barnet badge
Barnet
BAR
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
Millwall badge
Millwall
MIL
Altro
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Classifiche

Eastern

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Nashville SC crestNashville SC18124235142140
D
S
V
V
V
2Inter Miami CF crestInter Miami CF18115245321338
D
V
V
V
V
3New England Revolution crestNew England Revolution179352821730
D
V
D
S
V
4Chicago Fire FC crestChicago Fire FC179263223929
V
S
S
V
V
5New York City FC crestNew York City FC187563124726
D
V
V
S
D

Western

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps17104338172134
D
D
S
V
S
2Los Angeles FC crestLos Angeles FC19104535191634
D
V
V
V
V
3San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes18103537241333
S
D
S
V
S
4Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC179262524129
V
V
D
D
V
5Real Salt Lake crestReal Salt Lake178362925427
D
S
S
D
V
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