Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Cagliari-Atalanta

Ultimo giorno dedicato agli ottavi di finale di Coppa Italia che a differenza degli altri anni, non ha dato spazio a sorprese almeno per ora. delle due gare in programma, quella più equilibrata e senza dubbio con un maggior potenziale di quota nel pronostico è quella fra il Cagliari e Atalanta, con gli orobici favoriti nonostante il fattore campo contro. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match con kick off alle 17,30.

Maran dovrebbe affidarsi alla formazione tipo per provare a passare il turno, portiere compreso con Cragno che dovrebbe essere preferito a Rafael. Assenti per infortunio i soli Klavan, Cerri e Castro. La linea difensiva dovrebbe vedere Srna e Padoin terzini, con Pisacane e Ceppitelli al centro. In mezzo al campo giocheranno Ionita, Bradaric e Barella. Davanti la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'ultimo arrivato Birsa sulla trequarti, con coppia d'attacco composta da João Pedro e Pavoletti.



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.





Gasperini avrà indisponibili Berisha, De Roon, Gosens e Varnier. Fra i pali spazio al dodicesimo Gollini, con Toloi, Palomino e Mancini a comporre la difesa a tre: anche Djimsiti spera però in una maglia. A centrocampo sulle fasce agiranno Hateboer a destra e Castagne a sinistra, con Freuler e uno fra Pessina e Pasalic in mezzo. In attacco Gomez e Ilicic agiranno alle spalle del centravanti Duvan Zapata.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; D. Zapata.



Quote bet365: vittoria Cagliari 3,80 - pareggio 3,80 - vittoria Atalanta 1,85 in un match con over 1,66 e goal 1,61. Trend decisamente opposti per le due squadre con i sardi reduci da 3 under negli ultimi 4 match interni e con gli orobici che arrivano da 6 over di fila in trasferta. A settembre i sardi riuscirono nell'impresa di vincere a Bergamo e nonostante i ragazzi di Gasperini siano in grande forma la quota del 2 ci sembra davvero bassa. Proviamo l'1-1 con Pavoletti primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.