Schick avvisa la Roma: "Voglio restare al Lipsia, credo nella squadra"

Patrik Schick non sa ancora che maglia vestirà nella prossima stagione. Se quella del , dove gioca attualmente, oppure quella della , dove potrebbe tornare in caso di mancato riscatto da parte dei tedeschi, o ancora quella di un'altra squadra italiana ed estera. Ma la sua volontà è piuttosto chiara.

Spero di rimanere al Lipsia, ha detto in più di un'occasione Schick, il cui prestito è stato prolungato oltre la data originaria di scadenza del 30 giugno. E l'attaccante ceco, che da qualche settimana è privo del partner Werner passato al , lo ripete anche in un'intervista rilasciata alla 'Bild'.

"Ho ancora due anni di contratto con la Roma. Se il Lipsia e la Roma trovassero una soluzione, potrei restare qui. Però non è una mia decisione. Quest'anno sarà tutto più difficile per la strana sessione di mercato, però io non ho ancora lasciato il mio appartamento".