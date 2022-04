Scatta il rinnovo di Cuadrado, ma la Juve lavora a una nuova intesa

La partita della Juventus a Cagliari non è stata solo quella del ritorno alla vittoria della formazione di Massimiliano Allegri dopo lo stop del Derby d'Italia, ma anche quella del rinnovo di Juan Cuadrado.

Il calciatore colombiano, infatti, contro la formazione rossoblù ha raggiunto quota 40 presenze in stagione tra Serie A, Coppa Italia e Champions League: in una sola parola, tutto questo vuol dire prolungamento contrattuale.

Sì, perché il club bianconero e Cuadrado, in scadenza a giugno 2022, hanno fissato a 40 le apparizioni utili per far scattare il rinnovo: insomma, sarà ancora bianconero fino al 2023.

Situazione #Cuadrado: alla 40esima presenza stagionale è scattata l’opzione per il rinnovo fino al 2023. Ma il prolungamento va definito su basi strutturali differenti. Per farla breve, la #Juve lavora su cifre inferiori spalmate, magari, su due anni 🇨🇴⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 11, 2022

Archiviato questo discorso, la Juventus è passata al capitolo condizioni: il prolungamento va definito su basi strutturali differenti.

Si lavora quindi su cifre inferiori da spalmare preferibilmente su 2 anni: la notizia, comunque, è che Cuadrado continuerà a essere un giocatore della Juve. Il resto si vedrà.