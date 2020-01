Scambio Rakitic-Bernardeschi: la Juventus chiede un conguaglio più alto

Juventus e Barcellona al lavoro per concretizzare lo scambio tra Bernardeschi e Rakitic: prima offerta blaugrana ritenuta troppo bassa dai bianconeri.

In tempi non sospetti Fabio Paratici è stato chiaro: "Il mercato della è chiuso". Il colpo Kulusevski (prenotato per l'estate) sembrava potesse essere l'unico ma la necessità di forze fresche a centrocampo potrebbe partorire qualche altra idea in entrata.

Non è un mistero che ai bianconeri piaccia un certo Ivan Rakitic, in scadenza di contratto nel 2021 col dove non è più uno degli intoccabili. Nell'ultimo periodo ha ritrovato un minutaggio maggiore ma il suo nome resta sempre cerchiato in rosso sul taccuino di 'Madama'.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi resta viva: i blaugrana avrebbero già presentato una prima offerta, respinta dai campioni d' che vorrebbero un conguaglio più alto per lasciar partire l'ex in direzione Catalogna.

I contatti tra i due club proseguono e il nodo da sciogliere è proprio quello del conguaglio per far sì che tutte le tessere del mosaico vadano perfettamente al loro posto.

Per Bernardeschi si tratterebbe di un'opportunità di riscatto clamorosa dopo le critiche per un rendimento non esattamente positivo, smorzate da una buona prestazione offerta in nel ruolo di mezzala contro l' .