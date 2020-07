Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali: Caputo titolare

Kyriakopoulos e Bourabia dal 1' per il Sassuolo, Berardi in campo. Nel Lecce ci sono Babacar e Tachtisidis, dentro anche Farias.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, G. Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Bourabia, Traorè, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Shakhov, Farias; Babacar.

L'ultimo sforzo per il , pronto a raggiungere quota 40, un match essenziale per scappara dalla zona calda per il : una gara importantissima in chiave salvezza quella tra il team di De Zerbi e quello di Liverani, con diverse squadre attente al risultato che verrà fuori.

De Zerbi sceglie Caputo come prima punta, Defrel in panchina: ai suoi lati partono titolari Berardi e Boga. A centrocampo ci sono Locatelli, Traorè e Bourabia, mentre davanti a Consigli giocheranno Muldur, Ferrari, Marlon e infine Kyriakopoulos in virtù della squalifica di Rogerio. Fuori Djuricic.

Liverani opta per il 4-3-2-1, in cui Shakhov e Farias supporteranno il centravanti Babacar. Barak a centrocampo, in un terzetto che comprende anche Petriccione e Tachtisidis. Gabriel in porta, Paz e Lucioni centrali. Terzini dal 1' Donati e Calderoni. Fuori Falco, Saponara e Mancosu.