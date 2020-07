Sassuolo-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida il Lecce nella 30ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 luglio 2020

4 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida il Lecce di Fabio Liverani nell'anticipo della 30ª giornata di , che mette in palio punti importanti per la zona e la lotta salvezza. Gli emiliani sono dodicesimi in classifica con 37 punti, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, con un distacco di 6 lunghezze dalla settima posizione occupata dal , i salentini invece occupano il terzultimo posto a quota 25, con un cammino di 6 successi, 7 pareggi e ben 16 k.o. e un ritardo di un punto dal , quartultimo.

Sarà la prima volta assoluta in Serie A del Lecce al Mapei Stadium: nella partita di andata giocata al Via del Mare si registrò un pareggio per 2-2, con goal di Lapadula e Falco per i pugliesi, di Toljan e Berardi per i neroverdi.

Gli emiliani hanno collezionato una sconfitta, 2 pareggi consecutivi e una vittoria sulla Fiorentina nelle ultime 4 gare disputate, i salentini invece sono reduci da una serie negativa di 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 gare disputate nel torneo, fra cui l'ultima in casa nello scontro diretto con la Sampdoria.

Altre squadre

Ciccio Caputo è il miglior marcatore del Sassuolo con un bottino di 14 reti realizzate, mentre Marco Mancosu è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 10 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-LECCE

Sassuolo-Lecce si giocherà la sera di sabato 4 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Serie A fra le due squadre, è in programma per le ore 19.30.

La sfida Sassuolo-Lecce sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile vedere Sassuolo-Lecce anche in diretta . Gli utenti Sky potranno seguire la partita mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su personal computer e notebook, scaricando l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

La gara sarà inoltre visibile su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal avrete la possibilità di seguire Sassuolo-Lecce anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

De Zerbi dovrà fare a meno dello squalificato Rogerio a sinistra. Al posto del brasiliano giocherà il greco Kyriakopoulos, con Müldür a destra e in mezzo la coppia centrale composta da Chiriches e Gian Marco Ferrari. Ancora out Toljan, come del resto Magnani. In mediana spazio alla coppia Locatelli-Magnanelli, vista anche l'indisponibilità per infortunio di Obiang. Sulla trequarti si rivedrà Berardi al posto di Traoré: accanto al giocatore calabrese dovrebbero essere confermati Djuricic e Boga. Caputo potrebbe riprendersi infine il posto da titolare come centravanti rilevando il francese Defrel.

Liverani, messa da parte la sfortunata parentesi interna con il 5-3-2, dovrebbe far ritorno a livello tattico al 4-3-2-1 che ha dato ai salentini i migliori risultati. In difesa tornerà dal 1' dopo la squalifica capitan Lucioni, al cui fianco potrebbe rivedersi Rossettini, con Rispoli e Calderoni esterni bassi e Gabriel fra i pali. A centrocampo, k.o. Deiola e Majer, Tachtsidis sarà il regista, con Petriccione e Barak possibili mezzale. Davanti Mancosu e Falco potrebbero agire a sostegno del centravanti, ruolo per il quale Babacar è favorito su Farias. Ai box Lapadula, che non tornerà a disposizione prima di fine luglio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Mancosu, Falco; Babacar.