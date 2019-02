Sassuolo-Juventus, le pagelle: Ronaldo e Locatelli sugli scudi

Cristiano Ronaldo e Khedira brillano nella Juventus, mentre nel Sassuolo ben figura Locatelli. Male Consigli.

SASSUOLO

CONSIGLI 5: E' il meno lucido della formazione neroverde, da una sua leggerezza nasce il primo goal bianconero.

LIROLA 5.5: Spinge poco, preoccupandosi principalmente di non avventurarsi in dinamiche complicate.

MAGNANI 5: Fa sentire la sua fisicità sugli attaccanti bianconeri, spesso fuori tempo.

PELUSO 5.5: Ormai diventato a tutti gli effetti un centrale, prova a venirne a capo con le armi a disposizione.

ROGERIO 6: La crescita è delle più esponenziali, sulla corsia mancina macina chilometri con profitto.

SENSI 6.5: Tra quantità e qualità, costruisce con intelligenza e distrugge con furbizia.

LOCATELLI 6.5: Accompagna entrambe le fasi con diligenza, proponendo un accurato senso tattico.

BOURABIA 6: Si occupa della parte destra della linea metodista a tre, e lo fa racimolando segnali incoraggianti nel breve e lungo termine. (79' MAGNANELLI SV).

BERARDI 6: Sfiora la gioia personale con un tentativo sopraffino di prima intenzione. Il tutto, sacrificandosi in funzione della coralità.

BABACAR 6: Gioca spesso e volentieri spalle alla porta, fungendo da riferimento chiave nelle sponde basse e alte. (59' BOGA 5.5: Impalpabile)

DJURICIC 6.5: Svaria su tutto il fronte offensivo, portando a casa diversi duelli personali. (56' MATRI 5: Non la becca mai)

JUVENTUS

SZCZESNY 6.5: Pronti via si ritrova, in uscita bassa, a disinnescare un tentativo rovente di Djuricic. Dopodiché nega magistralmente la via della rete a Locatelli. Goffo nella ripresa, salvato dalla mira offuscata targata Berardi.

DE SCIGLIO 6.5: Là dietro è il più pimpante, sfiora il palo con un destro velenoso nella ripresa.

RUGANI 5: In avvio commette una leggerezza enorme, e non è una novità. Ringrazia “Tek”, e con il trascorrere dei minuti acquisisce fiducia. Detto questo, la sicurezza è tutt'altra roba.

CACERES 6: Poco oliato nei movimenti, ma vanta l'esperienza necessaria per galleggiare con dignità.

ALEX SANDRO 5.5: Il rendimento negli ultimi tempi è calato, prova a creare la superiorità numerica ma non sfonda praticamente mai. Rischia il rosso.

KHEDIRA 7: Dopo i due legni trovati con il Parma, ecco il goal al Mapei Stadium. Ne sfiora un altro di testa, e si candida autorevolmente a una maglia da titolare con vista Madrid. (66' BENTANCUR 6: Fa il suo).

PJANIC 6: Consegna una palla sanguinosa a Rugani, dimostrando ancora una volta di non attraversare una grande condizione atletica. Si riscatta pennellando un corner.

MATUIDI 6: La solita generosità. Tuttavia, all'interno di un contesto qualitativamente aulico, le difficoltà emergono nitidamente. (85' EMRE CAN 6.5: Entra, ed è subito gloria personale).

BERNARDESCHI 6: Parte con convinzione, salvo smarrirsi di minuto in minuto. Sale di tono nella ripresa. (83' DYBALA 6.5: Progetta il terzo lampo).

RONALDO 7.5: Crea il tap-in di Khedira, tentando la gioca qua e là. Poi, improvvisamente, gli riesce tutto: diciottesima marcatura in campionato più assist.

MANDZUKIC 6: E' gara da battaglia, contesto che solitamente vede l'ariete croato sempre in prima linea