Santana cuore rosanero: almeno una presenza dalla D alla A con il Palermo

Mario Santana ha giocato almeno una presenza con la maglia del Palermo in ogni categoria, dalla Serie D alla Serie A.

Nonostante un inizio negativo nel campionato di Serie C, perdendno 2-0 contro il Teramo, tra le fila del c'è comunque un piccolo record individuale da festeggiare.

Entrando dalla panchina a partita in corso, Mario Santana infatti ha timbrato a fuoco la sua storia con quella del Palermo. Ha giocato con la stessa maglia in quattro categorie diverse, nello specifico dalla Serie D (l'anno scorso) alla (la prima presenza nel 2004/2005).

Mancava solo la Serie C all'appello, che Santana ha potuto collezionare quest'oggi contro il Teramo. Non è l'unico calciatore ad aver compiuto questo grande passo con una sola squadra in .

Altre squadre

Ci sono ad esempio i casi di Magnaneli e Pomini con il , che hanno giocato in quattro categorie con la maglia neroverde (C2, C1, B e A). Poi c'è Rubino con il Novara e anche Pasciuti con il , che però non ha giocato la Serie C, ma due categorie di Serie D e poi la B e la A.