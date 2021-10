Sampdoria-Napoli 0-4, Spalletti calcola: "Mancano 72 punti per la Champions"

Il tecnico del Napoli ha commentato la larga vittoria contro la Sampdoria: "Buon risultato, ma nel primo tempo ci hanno reso la vita difficile".

Sarà difficile per Luciano Spalletti tenere a bada l'entusiasmo del Napoli. Primo in classifica davanti a Milan e Inter, a punteggio pieno, con un attacco formidabile e fin qui senza limiti. Quinta vittoria in cinque gare per gli azzurri, che continuano a stupire.

Anche a Genova, contro la Sampdoria, il team partenopeo ha fatto la voce grossa, battendo la squadra blucerchiata per 4-0. Gara senza storia che porta il Napoli a confermarsi in campionato, in attesa della sfida del sesto turno contro il Cagliari, prevista domenica.

Spalletti è consapevole di quanto ci si aspetti ora, da qui in poi, dal suo Napoli:

"Godiamo di questo impossibile affetto, di questo coinvolgimento sentimentale che c'è da parte di questa città per questi colori. Ma bisogna continuare a lavorare con tranquillità perché negli ultimi anni la media Champions è di 85-87 punti, ce ne mancano ancora 72".

Il tecnico del Napoli non si accontenta:

"Oggi abbiamo fatto un buon risultato, però nel primo tempo abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha reso la vita difficile. Nel primo tempo la miglior qualità è stata quella di soffrire dietro le loro giocate. Sono stati bravi in questo e in qualche finalizzazione".

Ancora una volta, elogi per Anguissa:

"La partita è una scatola che va riempita di cose. Noi abbiamo alcune qualità ma ci manca qualcosa. Lui ha capito cos'era, quindi spende molto di più delle sue energie per fare questo".

Il Napoli ha già battuto la Juventus, ma deve ancora affrontare come ovvio le altre big del campionato: ci sarà tempo per pensare agli obiettivi finali, ma ora come ora per Spalletti e la sua truppa bloccare i voli verso le stelle dei tifosi azzurri appare veramente impossibile.