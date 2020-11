Sampdoria-Genoa dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida il Genoa nel Derby della Quarta giornata di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 novembre 2020

26 novembre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play

La Sampdoria di Claudio Ranieri e il Genoa di Rolando Maran si sfidano nel Derby della Lanterna, valido per il Quarto turno della Coppa . La vincente della stracittadina genovese affronterà poi la negli Ottavi di finale del torneo.

Allo Stadio Ferraris si giocherà con la formula della gara secca, per cui se dopo i 90 minuti il risultato sarà ancora di parità, sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore.

Fra blucerchiati e rossoblù sono stati disputati finora 12 derby in : il bilancio nella competizione è favorevole alla Sampdoria, che ha vinto 6 volte a fronte di 4 pareggi e di 2 soli successi del Grifone.

Altre squadre

La Sampdoria si è qualificata battendo di misura la Salernitana nel Terzo turno, il Genoa ha battuto il Catanzaro. L'unica rete dei blucerchiati nella competizione porta la firma di Antonino La Gumina, mentre Gianluca Scamacca è il miglior marcatore dei rossoblù con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-GENOA

Sampdoria-Genoa si disputerà il pomeriggio di giovedì 26 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio del Derby della Lanterna, che sarà il 13° in Coppa Italia fra le due formazioni genovesi, è in programma alle ore 17.00.

Il Derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa, sarà trasmesso in chiaro in diretta tv dalla Rai, detentrice dei diritti della Coppa Italia, su Rai 2 (numero 2 e 502 HD del digitale terrestre).

Chi lo preferisse potrà seguire il Derby genovese Sampdoria-Genoa gratuitamente anche in , in diretta o on demand. Grazie a Rai Play la partita potrà infatti essere vista sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito della piattaforma.

Per avviare lo streaming bisognerà selezionare la partita nell'area dedicata alla Coppa Italia o scorrendo la programmazione di Rai 2.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità di seguire il Derbyanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete fin dal prepartita le ultime novità delle due squadre, le curiosità e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio sarebbe poi aggiornati in tempo reale sull'andamento della gara.

Ranieri potrebbe affidarsi al dodicesimo Letica fra i pali. Al centro della difesa spazio ad Alex Ferrari in coppia con Tonelli, mentre Bereszynski e Augello potrebbero agire da terzini. A centrocampo Ekdal, viste le assenze, farà gli straordinari in cabina di regia, con Leris e Verre mezzali. In attacco occasione dal 1' per Gabbiani come punta centrale. L'ex Napoi sarà supportato dai due esterni alti Candreva e Damsgaard.

Diversi indisponibili anche per Maran, che con ogni probabilità confermerà a livello tattico il suo 4-3-1-2. In attacco ci sarà spazio per Destro e Shomurodov, con Zajc a supporto sulla trequarti. A centrocampo Melegoni potrebbe trovar fiducia da playmaker, mentre ai suoi lati dovrebbero agire Lerager e Rovella. Dietro chance dal 1' per Goldaniga in coppia con Masiello. Biraschi e Luca Pellegrini si candidano invece a ricoprire il ruolo di terzini. In porta ballottaggio fra Marchetti e Paleari.

SAMPDORIA (4-3-3): Letica; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Leris, Ekdal, Verre; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard.

GENOA (4-3-1-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Melegoni, Rovella; Zajc; Destro, Shomurodov.