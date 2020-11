DIRETTA: Sampdoria-Genoa LIVE! Prepartita e formazioni

Il quarto turno della Coppa si chiude con uno scontro tutto da gustare: il derby della 'Lanterna' tra e , uno dei più affascinanti della penisola.

Entrambe sono entrate in scena nella competizione a partire dal terzo turno: successo per 1-0 dei blucerchiati sulla , mentre i rossoblù hanno avuto la meglio sul Catanzaro per 2-1.

Le due squadre si sono già incontrate una volta in questa stagione: il precedente è recente e risale allo scorso 1° novembre quando, al goal iniziale di Jankto, ha risposto dopo pochi minuti Scamacca.

Sia Sampdoria che Genoa non stanno attraversando un buon momento di forma: la vittoria per entrambe manca proprio dal turno precedente di , poi solo pareggi o sconfitte in campionato.

La vincente del confronto affronterà la nell'ottavo di finale che si disputerà nel mese di gennaio. Calcio d'inizio alle ore 17 allo stadio 'Luigi Ferraris', direzione di gara affidata all'arbitro Francesco Fourneau.