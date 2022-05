Saint-Maximin a GOAL: "Conosco le mie qualità, posso vincere il Pallone d'Oro"

"E' una questione di lavoro: continuerò a far bene e ad aiutare il mio club. E' difficile non pensare ai Mondiali, perché rappresentare la propria Nazione diventa un obiettivo per ogni francese, ma quando avrò le caratteristiche adatte avrò la possibilità di essere chiamato": lucido come sempre, Allan Saint-Maximin. Come quando in fascia corre avanti e indietro, lasciandosi alle spalle il suo avversario.

A marzo ha compiuto 25 anni, ma l'attaccante del Newcastle non è ancora stato convocato da Didier Deschamps: in futuro, però, potrebbe esserci la possibilità di giocare per la sua Nazionale. Piano piano, step by step.

Intervenuto ai microfoni di GOAL, il giocatore dei Magpies si è raccontato tra presente, passato e futuro, iniziando proprio dalla questione Francia.

"Conosciamo la qualità della Nazionale francese: ci sono giocatori di livello molto alto. Lo si può notare con Nkunku, che sta facendo una grande stagione con il suo club, ma che ha impiegato parecchio prima di essere convocato. Significa che il mister è molto esigente e che non è solo una questione di statistiche o qualità. Nella vita ottieni sempre ciò che meriti, quindi continuerò a lavorare sperando di essere convocato".

Il suo talento, però, potrebbe essere stato in un certo senso limitato dalla difficile situazione che il Newcastle ha vissuto, calcisticamente, nelle ultime stagioni.

"Abbiamo un gruppo eccezionale, ma non teniamo spesso palla. Cerchiamo di dare tutto per proporre qualcosa di interessante, per assicurarci di essere una squadra difficile da battere, ma non mentiamo a noi stessi: il Barcellona o Liverpool", ha spiegato a GOAL.

Qualità che fissano l'obiettivo principale, caratterizzato dall'ambizione massima: la vittoria del Pallone d'Oro.

"Conosco le mie qualità, so cosa sono capace di fare. Tutte le persone che si allenano con me o che hanno giocato con me hanno visto le mie vere qualità e non devono aspettare che io sia in un Top club o giochi con grandi giocatori per dire che ho il livello per giocare in Champions League o, forse un giorno, per vincere il Pallone d'Oro. Ad esempio, quando ho visto Kylian Mbappé a Monaco per la prima volta sapevo molto bene che aveva la capacità e il potenziale per fare tutto ciò che sta facendo oggi e che sarebbe diventato uno dei migliori giocatori del mondo se non il migliore. Quando parlo del Pallone d'Oro so che è un sogno: tutti lo sognano. Sono molto lontano adesso dal vincero, ma in termini di qualità penso di essere in grado di farlo".