Roma-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Spezia nuovamente faccia a faccia, ma in Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere Roma-Spezia in tv e streaming.

ROMA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 23 gennaio 2021

23 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Il destino ha voluto che Roma e Spezia si incontrassero due volte nel giro di quattro giorni. Dopo la vittoria dei liguri in Coppa Italia nella serata di martedì, i giallorossi avranno la possibilità del riscatto sabato pomeriggio, sempre all'Olimpico, ma nel match valido per la Serie A.

Momento nero per la Roma di Paulo Fonseca, che nel giro di cinque giorni ha perso male il Derby contro la Lazio e poi ha abbandonato la Coppa al termine di una partita più che negativa contro lo Spezia.

Diametralmente opposto invece lo stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano, che in campionato si sta aggiudicando il ruolo di cenerentola ed in si è regalata anche i quarti di finale contro il Napoli. Per lo Spezia non c'è limite ai sogni di questa stagione.

Altre squadre

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Roma-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-SPEZIA

La partita di tra Roma e Spezia si giocherà sabato 23 gennaio alle ore 15, come primo anticipo del sabato. Si giocherà in uno stadio Olimpico deserto di pubblico, ovviamente.

Roma-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che possiede i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile su Sky Sport Serie A, sul canale numero 202 del satellite.

Sarà possibile seguire Roma-Spezia non soltanto in tv, ma anche in come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come computer, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere a Roma-Spezia in streaming è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.

Se invece vorrete seguire la diretta testuale di Roma-Spezia, dovrete solo restare qui su Goal, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita. Inoltre, lungo tutto l'arco della giornata, troverete notizie sulla partita, probabili formazioni e tutti i commenti post-gara.

Roma senza Mancini squalificato: Ibanez in difesa insieme a Smalling e Kumbulla, mentre Pedro e Mkhitaryan - vittime di noie muscolari - risultano in dubbio: pronto Villar in mediana con Veretout e il tandem Carles Perez-Lorenzo Pellegrini a sostegno di Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

Nello Spezia possibile conferma per Galabinov e Saponara, ottimi in Coppa Italia, Gyasi completerà il tridente. Erlic o Ismajli nel ruolo di terzino destro al posto di Vignali squalificato, Chabot accanto a Terzi nel cuore della difesa, mediana Maggiore-Agoumé-Pobega.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Dzeko.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Erlic, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, Saponara.